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Basketbol
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Haber Giriş: 24.05.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers play-off'lara mağlubiyetle başladı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers play-off'lara mağlubiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 99-90 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-0 yaptı.

NBA play-off etabına 4 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda play-off'lara 2. sıradan katılan Phoenix Suns, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in yaşadığı sakatlıklar sonrası 7. sıraya kadar gerileyen Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers play-offlara mağlubiyetle başladı

Suns, Devin Booker'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Deandre Ayton'ın ise 21 sayı, 16 ribaunt ürettiği serinin ilk mücadelesini 99-90 kazandı.

Lakers'ta James 18 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma, Davis 13 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ve Dennis Schroder 14 sayıyla oynadı.

- Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti

Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlayan Grizzlies, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz'ı mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers play-offlara mağlubiyetle başladı

31 sayı kaydeden Dillon Brooks, kariyerinin ilk play-off karşılaşmasında en fazla skor üreten Grizzlies oyuncusu oldu. 26 sayı atan Ja Morant ve 15 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas, galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi Jazz'da Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 ribaunt ve Mike Conley 22 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

- Dün gece alınan diğer sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-118 (1-0)
New York Knicks-Atlanta Hawks: 105-107 (0-1)
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 99-90 (1-0)
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 109-112 (0-1)

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