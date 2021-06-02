NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers elenmenin eşiğinde! LeBron maç bitmeden sahayı terk etti...

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi.

Phoenix Suns, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, kenardan oyuna giren Cameron Payne ise 16 sayı üretti.

24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, son şampiyon Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı. James farkın 32 olması sonucu maçın bitimine 5 dakika kala soyunma odasına gitti.



- Nets, Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi

Boston Celtics'i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı ve yarı finalde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.



- Nuggets, Lillard'ın 55 sayısına rağmen kazandı



Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

Play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson'a ait NBA play-off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir play-off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.