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NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Denver, Minnesota'ya elendi

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#NBA Playoffs#Denver Nuggets#Indiana Pacers
NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Denver, Minnesotaya elendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:59

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları iki müsabakayla devam etti.

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Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Denver, Minnesotaya elendi


Doğu Konferansı'nda Pacers, adını finale yazdırdı

Doğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.

NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Denver, Minnesotaya elendi

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#NBA Playoffs#Denver Nuggets#Indiana Pacers

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