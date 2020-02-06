NBA'de gecenin sonuçları | Raptors, tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı!

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Son şampiyon Raptors, bitime 2,5 dakika kala 10 sayı geride olduğu Pacers mücadelesini, seyircisinin de desteğiyle 119-118 kazandı.

Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors'ta Kyle Lowry 32 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Serge Ibaka 30 sayı, 7 ribaunt ve Pascal Siakam 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üretti.

Pacers 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Malcolm Brogdon, 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Justin Holiday ve 15 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Domantas Sabonis'in gayreti, galibiyete yetmedi.



- Jokic'ten eşine az rastlanan "triple double"



Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Denver Nuggets, Utah Jazz'ı deplasmanda 98-95 mağlup etti.

30 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçen 10. oyuncu oldu.

Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Karim Abdülcabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust başarmıştı.



- Cedi'den 11 sayı



Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 109-103 yenildikleri mücadeleyi, 11 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.



- Sonuçlar



Detroit Pistons-Phoenix Suns: 116-108

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 119-118

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 129-88

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-100

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 109-103

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-98

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 128-111





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