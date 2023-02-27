Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

NBA'de Gecenin Sonuçları: Portland, Alperen Şengün’lü Houston’ı devirdi! Damian Lillard’dan 71 sayı...

Güncelleme Tarihi:

#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#Damian Lillard
NBAde Gecenin Sonuçları: Portland, Alperen Şengün’lü Houston’ı devirdi Damian Lillard’dan 71 sayı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 09:51

NBA’de normal sezona 9 karşılaşma ile devam edildi.

Haberin Devamı

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Portland Trail Blazers evinde, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets’ı 131-114’lük skorla yendi.

Portland’da 71 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Damian Lillard galibiyetin mimarı oldu. Lillard, NBA tarihinde bir maçta 70 ve üzeri sayı atan 8. oyuncu oldu.

Bunun yanında Jerami Grant 13 sayı, Nassir Little da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Portland, Alperen Şengün’lü Houston’ı devirdi Damian Lillard’dan 71 sayı...

Houston’da ise 24 dakika 46 saniye parkede kalan Alperen Şengün’ün 17 sayı, 10 ribaund ve 5 asistlik double-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonucun ardından Portland, galibiyet sayısını 29’a yükseltirken, Houston 47. mağlubiyetini aldı.

Denver Clippers’ı uzatmalarda yendi

Haberin Devamı

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı uzatma sonunda 134-124’lük skorla devirdi.

Denver’da 40 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic takımına galibiyeti getirirken, Michael Porter Jr. 29 sayı, Jamal Murray de 21 sayıyla oynadı.

Clippers’da ise Kahwi Leonard’ın 33 sayı, 6 ribaund ve Paul George’nin 23 sayı, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Böylece Denver 42. galibiyetini elde ederken, Clippers 29. yenilgisini yaşadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Portland, Alperen Şengün’lü Houston’ı devirdi Damian Lillard’dan 71 sayı...

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 104 - Phoenix Suns: 101
Atlanta Hawks: 129 - Brooklyn Nets: 127
Chicago Bulls: 102 - Washington Wizards: 82
Dallas Mavericks: 108 - Los Angeles Lakers: 111
Cleveland Cavaliers: 118 - Toronto Raptors: 93
Oklahoma City Thunder: 115 - Sacramento Kings: 124
Golden State Warriors: 109 - Minnesota Timberwolves: 104
Portland Trail Blazers: 131 - Houston Rockets: 114
Denver Nuggets: 134 - Los Angeles Clippers: 124

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#Damian Lillard

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem
Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi