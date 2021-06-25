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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Paul George bu sefer hata yapmadı, Clippers seriyi 2-1'e getirdi
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Basketbol
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Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Paul George bu sefer hata yapmadı, Clippers seriyi 2-1'e getirdi

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Paul George bu sefer hata yapmadı, Clippers seriyi 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 106-92 yenen Los Angeles Clippers, serideki ilk maçını kazanarak durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Paul George bu sefer hata yapmadı, Clippers seriyi 2-1e getirdi

Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Paul George bu sefer hata yapmadı, Clippers seriyi 2-1e getirdi

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