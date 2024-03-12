NBA'de Gecenin Sonuçları: Onuralp Bitim'den kariyer maçı! Chicago Bulls yenildi...

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Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Doğu Konferansı ekibi Chicago Bulls, konuk ettiği Batı Konferansı temsilcisi Dallas Mavericks'e 127-92'lik skorla yenildi.

37. galibiyetini kazanan Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaund, 14 asistle üst üste 7. kez triple-double yaptı.

Konuk takımda Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaund, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaund, Kyrie Irving de 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bulls'ta ise 25 dakika parkede kalan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaund, 1 asistle takımının en skorer ismi olurken, NBA kariyerinin de en iyi istatistiklerini elde etti.

34. mağlubiyetini yaşayan ev sahibinde DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Coby White da 12 sayıyla oynadı.

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Onuralp Bitim, Dallas Mavericks karşısında takımının en skoreriydi! 🇹🇷



⏰ 25 dakika

🏀 17 sayı

💪 6 ribaund

🅰️ 1 asist

🎯 8/16 saha içi isabeti@OnuralpBitim — NBA Türkiye (@NBATurkiye) March 12, 2024

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 114 - Charlotte Hornets: 97

Cleveland Cavaliers: 111 - Phoenix Suns: 117

San Antonio Spurs: 102 - Golden State Warriors: 112

Chicago Bulls: 92 - Dallas Mavericks: 127

Denver Nuggets: 125 - Toronto Raptors: 119

Portland Trail Blazers: 99 - Boston Celtics: 121