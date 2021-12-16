NBA'de gecenin sonuçları: OKC - Pelicans maçında inanılmaz son! Alperen - Cedi düellosunda fark ve kariyer rekoru...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın karşılaştığı maçta Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Maçta double double yapan Alperen Şengün, 19 sayıyla kariyer rekorunu geliştirdi. Alperen 11 de ribaunt aldı. Cedi Osman ise maçı 8 sayıyla tamamladı. Cavaliers üst üste 5. maçını kazandı.

OKC - PELICANS MAÇINDA İNANILMAZ SON

Gecenin bir diğer maçında New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder'ı 113-110 mağlup etti. Maçın son 4 saniyesine iki üç sayı isabeti sığdı. Bitime 1.4 saniye kala OKC'nin yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın zor pozisyonda orta sahaya yakın bir noktadan attığı basketle skor 110-110'da eşitlendi. Herkes mücadelenin uzatmaya gideceğini düşünürken Pelicans'ta Devonte Graham'ın kendi sahasından attığı top isabetli olunca Pelicans maçı 113-110 kazandı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı 8 ribaunt, Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı 5 ribauntla oynadı.

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"OKC Thunder - NO Pelicans" maçının son anları nefesleri kesti. #NBATwitter



🧐 4.5 saniye kala Pelicans 110-107 öndeydi

😮 1.4 saniye kala Thunder skoru 110-110 yaptı

😱 Son sözü Devonte' Graham söyledi 👇pic.twitter.com/0KZ8rFo2AN — Spor Arena (@sporarena) December 16, 2021

LAKERS SON SANİYEDE KAZANDI

Bir diğer son sniye basketiyle biten maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i uzatmanın son saniyesinde Austin Reaves'in attığı üç sayı ile 107-104 mağlup etti. Lakers, normal sürenin de sonunda Wayne Ellington'un üç sayı isabetiylemaçı uzatmaya götürmüştü.

Art arda 3. kez kazanan Lakers'ta LeBron James 24 sayı, Russell Westbrook 23 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynadı. Luka Doncic'ten yoksun olan Dallas'ta ise Jalen Brunson 25 sayı 9 ribaunt, Porzingis ise 23 sayı 12 ribauntla mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 99-111 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 124-89 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 96-101 Miami Heat

Dallas Mavericks 104-107 Los Angeles Lakers (Uz)

Milwaukee Bucks 114-99 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 110-113 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 115-131 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 107-124 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 119-105 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 103-113 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 124-103 Los Angeles Clippers