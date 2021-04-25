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Basketbol
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Haber Giriş: 25.04.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları: New York Knicks'ten art arda 9. galibiyet!

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NBA'de gecenin sonuçları: New York Knicks'ten art arda 9. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Toronto Raptors'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.

Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.

- Mavericks 17 sayı farkı kapatıp, kazandı

Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti.

Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.

Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.

- Sonuçlar

New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94
Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110
Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101
Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116

NBAde gecenin sonuçları: New York Knicksten art arda 9. galibiyet

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