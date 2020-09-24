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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Miami Heat finale bir adım daha yaklaştı! Seri 3-1 oldu...

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Miami Heat finale bir adım daha yaklaştı! Seri 3-1 oldu...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 112-109 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Miami Heat finale bir adım daha yaklaştı Seri 3-1 oldu...

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