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Basketbol
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Haber Giriş: 15.05.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Magic'i yenen 76ers, Doğu liderliğini garantiledi! Furkan'dan 10 sayı...

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Magic'i yenen 76ers, Doğu liderliğini garantiledi! Furkan'dan 10 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Philadelphia 76ers, Furkan'ın 10 sayı ve 6 ribauntla oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'i 122-97 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nda zirveyi alan 76ers'ta Seth Curry 20 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 15 sayı, 3 asist, Joel Embiid ise 13 sayı, 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Magici yenen 76ers, Doğu liderliğini garantiledi Furkandan 10 sayı...

Play-off potasına giremeyen Magic'te, Ignas Brazdeikis 21 sayı, 6 ribaunt, R.J. Hampton ve Chasson Randle de 12'şer sayıyla mücadele etti.

- Dallas Mavericks play-off'a yükseldi

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 114-110 yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Mavericks'te Luka Doncic 20 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak yıldızlaşırken, Kristaps Porzingis 21 sayı, 2 asist ve 10 ribauntla oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Magici yenen 76ers, Doğu liderliğini garantiledi Furkandan 10 sayı...

Jalen Harris'in 31 sayı, 4 asist ve Malachi Flynn'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansları Raptors galibiyeti için yeterli olmadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 120-105
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 91-104
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 93-109
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 122-97
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 114-110
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 122-115
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-106
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 125-122

NBAde Gecenin Sonuçları: Magici yenen 76ers, Doğu liderliğini garantiledi Furkandan 10 sayı...

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