NBA'de Gecenin Sonuçları | Los Angeles Lakers kazanmaya devam ediyor!

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 94-92 yendi.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis ise 26 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptı.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jonas Valanciunas, Dillon Brooks ve Gorgui Dieng 13'er sayıyla oynadı.





- Spurs 4 maç sonra kazandı



NBA'de son 4 maçını kaybeden San Antonio Spurs, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 116-113 yenerek kötü gidişi durdurdu.

Spurs'te Patty Mills 27 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Dejounte Murray 21, Rudy Gay 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 30 sayı, 10 asist ve Nicolas Batum'un 21 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 130-96

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 92-94

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 123-116

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-116

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 108-111

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