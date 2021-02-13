NBA'de gecenin sonuçları: Los Angeles Lakers, Davis ve LeBron ile kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, 20 sayı geriye düştüğü maçta Memphis Grizzlies'i 115-105 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Lakers, Grizzlies karşısında 115-105 galip gelerek üst üste 7. galibiyetini aldı.
Anthony Davis 35 sayı, 9 ribaunt ile Lakers'ı taşıyan isim olurken, LeBron James 28 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik katkı sağladı.
Grizzlies'te Grayson Allen 23, Jonas Valanciunas ve Ja Morant 22'şer sayı kaydetti.
- Utah Jazz kazanmaya devam ediyor
Batı Konferansı lideri Utah Jazz, sahasında Milwaukee Bucks'ı 129-115 yenerek üst üste 6. kez kazandı.
Rudy Gobert ve Joe Ingles 27'şer sayı üretirken, Donovan Mitchell 26 sayı, 6 ribaunt, Jordan Clarkson ise 25 sayı, 5 asistle Jazz'ın galibiyetinde pay sahibi oldu.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 15 ribauntluk "double-double"ı ile Brook Lopez'in 23 sayı, 6 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
- Luca Doncic kariyer rekoru kırdı
Dallas Mavericks, genç yıldızı Luca Doncic'in 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 143-130 yendi.
Mavericks'te Kristaps Porzingis 36 sayı, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith de 14 sayı, 5 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pelicans'ta Zion Williamson'ın 36, Brandon Ingram'ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Saddiq Bey NBA tarihine geçti
Detroit Pistons, çaylak oyuncusu Saddiq Bey'in 7'de 7 üç sayı isabeti sağladığı mücadelede Boston Celtics'i 108-102 mağlup etti.
Oyunda 27 dakika 18 saniye süre alan Saddiq Bey, 30 sayı ve 12 ribauntla çifte kariyer rekoru kırdı.
21 yaşındaki kısa forvet, NBA'de kaçırmadan en az 7 üçlük kaydeden ilk çaylak oldu.
- Cedi'nin takımı yine kaybetti
Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 129-110 kaybederek art arda 6. mağlubiyetini yaşadı.
Blazers'ta Gary Trent Jr. 26, Carmelo Anthony 23, Damian Lillard ise 20 sayı üretti.
Cedi Osman'ın 7 dakika 25 saniye süre aldığı Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Jarrett Allen 22 sayıyla oynadı.
- Sonuçlar
Washington Wizards-New York Knicks: 91-109
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110
Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105
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