NBA'de Gecenin Sonuçları: Lider Utah Jazz kazanmaya devam ediyor

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, sahasında oynadığı Cavaliers karşılaşmasını farklı kazandı.

Jazz'ı galibiyete, 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, 18 sayı, 5 asist üreten Mike Conley ve 19 sayı atan Donovan Mitchell taşıdı. Sahada 6 dakika kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 20, Darius Garland 18 sayıyla maçı tamamladı. Cedi Osman ise forma şansı bulamadı.



- Clippers peş peşe 6. maçını kazandı



Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Los Angeles Clippers, Doğu Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Milwaukee Bucks'ı 129-105 yendi.

Ev sahibi Clippers'ta Marcus Morris 25 sayı, 5 ribaunt, Kawhi Leonard 23 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Luke Kennard 21 sayı, 5 ribaunt ve Reggie Jackson 20 sayıyla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 6 ribaunt ve Jrue Holiday 24 sayı, 7 asistle mücadele etti.



- Wizards'ı Westbrook sırtladı



Washington Wizards, ağırladığı Indiana Pacers'ı, Russell Westbrook'un etkili oyunu sayesinde 132-124 mağlup etti.

All-star oyun kurucu Westbrook, 35 sayı, 21 asist, 14 ribauntla "triple double" yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 26 sayı, 8 ribaunt üreten Rui Hachimura da galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis'in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Malcolm Brogdon'ın 26 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Indiana Pacers: 132-124

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 112-107

New York Knicks-Miami Heat: 88-98

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 109-115

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 118-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-127

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 110-120

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 115-132

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 114-75

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 116-102

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 129-105



