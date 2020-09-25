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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers, Nuggets karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers, Nuggets karşısında seriyi 3-1'e getirdi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers, Nuggets karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.

Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek. 

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Lakers, Nuggets karşısında seriyi 3-1e getirdi

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