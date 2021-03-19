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Basketbol
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Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Lakers kazandı, LeBron James'ten 37 sayı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Lakers kazandı, LeBron James'ten 37 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 116-105 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Sezonun 28. galibiyetini, Hornets'ı 11 sayı farkla yenerek alan Lakers'ta LeBron James, üstün performansıyla takımını taşıdı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Lakers kazandı, LeBron Jamesten 37 sayı

Üst üste 4. kez kazanan Lakers'ta 36 yaşındaki James, 37 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Dennis Schroder 22 sayı, 7 asist, Talen Horton-Tucker ile Kyle Kuzma da 12'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 20'de eşitlenen Hornets'ta LaMelo Ball 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olurken, Terry Rozier 20 sayı, 5 ribaunt, P.J. Washington 18 sayı, 8 ribaunt, 4 blok üretti.

- Çaylak Edwards, kariyer rekoru kırdı

Minnesota Timberwolves, çaylak oyuncusu Anthony Edwards'ın yardımıyla deplasmanda Phoenix Suns'ı 123-119 mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Timberwolves'ta Edwards, 42 sayıyla kendisinin ve kulübünün çaylak sezon kariyer rekorunu kırdı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Lakers kazandı, LeBron Jamesten 37 sayı

İlk sezonunda 40 sayı barajını aşan Blake Griffin ve LeBron James'tan sonra 3. oyuncu konumuna gelen 19 yaşındaki Edwards, karşılaşmadaki performansına 7 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma da ekledi.

Karl-Anthony Towns 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle galibiyette önemli pay sahibi diğer oyuncu oldu.

Bu sezon 13. kez kaybeden 26 galibiyetli Suns'ta Devin Booker 35 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Chris Paul 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, Mikal Bridges da 17 sayı, 8 asist, 5 ribaunt kaydetti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Utah Jazz: 131-122
Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 116-93
New York Knicks-Orlando Magic: 94-93
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 119-123
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 101-93
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 116-105

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Lakers kazandı, LeBron Jamesten 37 sayı

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