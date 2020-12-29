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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti, Rockets'ta kötü gidişat sürüyor!
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Basketbol
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Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti, Rockets'ta kötü gidişat sürüyor!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti, Rockets'ta kötü gidişat sürüyor!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'a 115-107 yenilerek bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Portland Trail Blazers, özellikle son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 8 sayı farkla yendi.

Sezonun ikinci galibiyetine uzanan Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Trent Jr. 28 sayı, CJ McCollum 20 sayı ve 11 asist, Jusuf Nurkic 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Mağlubiyet ve galibiyet sayıları 2'ye eşitlenen Lakers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Anthony Davis ise 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları | Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti, Rocketsta kötü gidişat sürüyor


- Rockets'ta kötü gidişat sürüyor

Denver Nuggets, bu sezonki üçüncü maçında ilk galibiyetini, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Houston Rockets'ı 124-111'lik skorla yenerek aldı.

Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic 19 sayı, 18 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Jamal Murray 21, Paul Millsap 19 sayı, Michael Porter 14 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. Christian Wood 23, David Nwaba 14, Sterling Brown ise 12 sayıyla mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 128-120
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 111-116
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 109-110
Denver Nuggets-Houston Rockets: 124-111
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 107-115

NBAde Gecenin Sonuçları | Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti, Rocketsta kötü gidişat sürüyor

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