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Basketbol
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Konferans liderleri Lakers ve Bucks'a play-off dersi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Konferans liderleri Lakers ve Bucks'a play-off dersi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'lara mağlubiyetle başladı.

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alan Portland Trail Blazers, play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34, CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

- Magic, Bucks'ı mağlup etti

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)
Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Konferans liderleri Lakers ve Bucksa play-off dersi

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