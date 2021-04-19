NBA'de Gecenin Sonuçları: Knicks'ten üst üste 6. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks sahasında New Orleans Pelicans'ı uzatmalarda 122-112 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi.
Doğu Konferansı temsilcilerinden Knicks'in Batı Konferansı'ndan Pelicans'ı konuk ettiği müsabakanın normal süresi 103-103 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunun ardından Knicks, rakibini 10 sayı farkla mağlup etti.
Knicks'te Julius Randle 33 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulunurken Derrick Rose 23 sayı üretti.
Pelicans'ta Zion Williamson'un 34 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
- Clippers'tan 17. maçta 14. galibiyet
Batı Konferansı'nın güçlü temsilcisi Los Angeles Clippers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 124-105 yenerek oynadığı son 17 maçta 14. galibiyetini kazandı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 15 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken Paul George 23 sayı üretti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Karl-Anthony Towns 16 sayı ile oynadı.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 129-117
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 122-112
Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 109-101
Orlando Magic-Houston Rockets: 110-114
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 112-106
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 107-121
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-105
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