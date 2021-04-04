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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Jazz'dan üst üste 9. galibiyet, Ersan'dan 9 sayılık katkı
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Basketbol
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Haber Giriş: 04.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Jazz'dan üst üste 9. galibiyet, Ersan'dan 9 sayılık katkı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Jazz'dan üst üste 9. galibiyet, Ersan'dan 9 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 137-91 yenen Utah Jazz, peş peşe 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, takımca 26 üç sayılık basket attığı Magic karşılaşmasını, 46 sayı farkla kazandı.

Oyuna giren 13 oyuncunun da skora katkı yaptığı ev sahibi Jazz'da Donovan Mitchell 22, Joe Ingles ve Bojan Bogdanovic 17'şer sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova ise 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribauntla tamamladı.

Magic cephesinde Wendell Carter 19 sayı, 12 ribaunt, Chuma Okeke 16 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

- 76ers pivotu Embiid sakatlıktan 24 sayıyla döndü

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 10 maçlık aranın ardından formasına kavuştuğu karşılaşmada, Minnesota Timberwolves'u 122-113 yendi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Jazzdan üst üste 9. galibiyet, Ersandan 9 sayılık katkı

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 32 sayı kaydeden Tobias Harris ve 24 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla oynayan Embiid taşıdı. Oyuna sonradan dahil olan Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asist üretti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Jazzdan üst üste 9. galibiyet, Ersandan 9 sayılık katkı

Lig sonuncusu Timberwolves'un all-star pivotu Karl-Anthony Towns, 39 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Çaylak oyuncu Anthony Edwards ise 27 sayı attı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 115-101 mağlup ayrıldığı Miami Heat deplasmanında 2 sayı, 2 asistle oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Jazzdan üst üste 9. galibiyet, Ersandan 9 sayılık katkı


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109
Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113
Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91
San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Jazzdan üst üste 9. galibiyet, Ersandan 9 sayılık katkı

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