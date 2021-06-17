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Basketbol
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Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Hawks ve Clippers serilerinde 3-2 öne geçti

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Hawks ve Clippers serilerinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks ve Los Angeles Clippers, konferans yarı final serilerinde 3-2 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Hawks, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 109-106 yendi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Hawks ve Clippers serilerinde 3-2 öne geçti

Hawks'ta Trae Young 39 sayı, 7 asist, John Collins 19 sayı, 11 ribaunt, Danilo Gallinari 16 sayı, 8 ribauntla oynadı.

76ers'ta Joel Embiid'in 37 sayı, 13 ribaunt, Seth Curry'nin 36 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 28 dakika 40 saniye süre aldığı maçı 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

- Clippers, Paul George ile galibiyete ulaştı

Los Angeles Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Vivint Arena'da konuk olduğu Utah Jazz'ı 119-111 mağlup etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Hawks ve Clippers serilerinde 3-2 öne geçti

Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede Paul George, Clippers adına ön plana çıkan isim oldu. George'un 37 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynadığı karşılaşmada Marcus Morris 25, Reggie Jackson 22 sayı kaydetti.

Jazz'da Bojan Bogdanovic 32, Donovan Mitchell 21, Rudy Gobert 17 sayı buldu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Hawks ve Clippers serilerinde 3-2 öne geçti

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