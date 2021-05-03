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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu!
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Basketbol
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Haber Giriş: 03.05.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu!

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Giannis Antetokounmpo'nun 49 sayıyla sürüklediği Milwaukee Bucks, Kevin Durant'in 42 sayıyla öne çıktığı Brooklyn Nets'i 117-114 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, sahasında konferans 2'ncisi Nets'e karşı oynadığı mücadeleyi kazandı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 49 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 8 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üreten Khris Middleton da galibiyette önemli rol oynadı.

Nets'te 42 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'in performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving ise 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

- 76ers, Spurs'ü son saniyede yendi

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.

Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu

76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.

Spurs'te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129
Houston Rockets-New York Knicks: 97-122
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111
Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121

NBAde Gecenin Sonuçları: Giannis-Durant düellosu nefesleri kesti, kazanan Bucks oldu

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