MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de gecenin sonuçları | Furkan'lı 76ers, Houston'ı 38 sayı farkla geçti!
GeriBasketbol NBA'de gecenin sonuçları | Furkan'lı 76ers, Houston'ı 38 sayı farkla geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 15.08.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Furkan'lı 76ers, Houston'ı 38 sayı farkla geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de gecenin sonuçları | Furkan'lı 76ers, Houston'ı 38 sayı farkla geçti!
Abone Olgoogle-news

 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 yendi.

NBA'in normal sezonu 4 maçla sona erdi. Doğu Konferansı 6'ncısı 76ers, 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı mücadelede Rockets'ı 38 sayı farkla 134-96 mağlup ederek normal sezonu 43 galibiyetle noktaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 16 dakika 44 saniye süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Tobias Harris 18, Alec Burks 16, Raul Neto ve Joel Embiid 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonu 44 galibiyet, 28 mağlubiyetle Batı Konferansı 4'üncüsü olarak bitiren Rockets'ta James Harden'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'e bu akşam TSİ 21.30'da Memphis Grizzlies ile Portland Trail Blazers arasında oynanacak play-in maçıyla devam edilecek. Trail Blazers bu karşılaşmayı kazanması halinde Batı Konferansı'nda play-off bileti alan son takım olacak ve Los Angeles Lakers ile eşleşecek. Grizzlies'in galip gelmesi durumunda ise ikinci maç yapılacak.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 117-109
Indiana Pacers-Miami Heat: 109-92
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 107-103 (Uzatmada)
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 96-134

NBAde gecenin sonuçları | Furkanlı 76ers, Houstonı 38 sayı farkla geçti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle