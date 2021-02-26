NBA'de Gecenin Sonuçları: Furkan Korkmaz'dan Mavericks potasına 9 sayı

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i konuk ettiği karşılaşmadan 111-97 galip ayrılırken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Furkan, 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta Joel Embiid 23, Ben Simmons 15, Seth Curry 15 ve Dwight Howard 14 sayıyla oynadı. Mavericks'te ise Luka Doncic 19, Josh Richardson 13 ve Tim Hardaway 12 sayı üretti.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 111-97

New York Knicks-Sacramento Kings 140-121

Brooklyn Nets-Orlando Magic 129-92

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 122-94

Denver Nuggets-Washington Wizards 110-112

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 129-125

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