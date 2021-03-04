NBA'de Gecenin Sonuçları: Furkan Korkmaz'dan galibiyete 8 sayılık katkı

NBA'e 10 maçla devam edildi.

76ers, normal süresi 118-118 eşitlikle sona eren maçta Jazz'ı uzatma sonunda 131-123 yendi.

Joel Embiid 40 sayı, 19 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 22, Ben Simmons 17, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayılık katkı sağladı.

Jazz'da Donovan Mitchell, 33 sayı, 6 asist ve 8 ribauntla oynarken, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.



- McConnell, NBA tarihine geçti



Indiana Pacers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 114-111 mağlup etti.

Pacers'ta T. J. McConnell, ilk yarıda 9 top çalarak NBA'de bir devrede en çok top çalan basketbolcu oldu.

Karşılaşmayı 16 sayı, 13 asist, 10 top çalma ile tamamlayan ABD'li oyun kurucu, ligde top çalmayla "triple-double" yapan 11. isim oldu. Malcolm Brogdon 29, Domantas Sabonis 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kenardan gelen Cedi'nin 2 sayı, 2 asist, 4 ribaunt kaydettiği Cavaliers'ta, Collin Sexton'ın 32 sayı, 10 asist ve Jarrett Allen'ın 17 sayı, 11 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.



- LeBron'dan yoksun Lakers kaybetti



Sacramento Kings, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 123-120 yendi.

Kings'i galibiyete Buddy Hield'ın 29 sayı, 6 ribaunt, De'Aaron Fox'un 23 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes'ın 20 sayı, 6 asistlik performansları taşıdı.

Lakers'ta Dennis Schröder 28 sayı, 9 asistle oynarken, Montrezl Harrell 26 sayı, 12 ribaunt, Kyle Kuzma ise 25 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

LeBron James, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemedi.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106

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