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GeriBasketbol NBA'de gecenin sonuçları: Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı
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Basketbol
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Haber Giriş: 21.03.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları: Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı

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NBA'de gecenin sonuçları: Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı

 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları Sacramento Kings maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

- Antetokounmpo 15 asist ile kariyer rekoru kırdı

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı.

Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.

- LeBron James sakatlandı, Lakers evinde kaybetti

Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildi. Sakatlanıp maça devam edemeyen ve 11 dakika süre alan LeBron James maçı 10 sayı ile tamamladı. 

John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.

- Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98

NBAde gecenin sonuçları: Furkan Korkmazdan galibiyete 7 sayılık katkı

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