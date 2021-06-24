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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Doğu'da finalin ilk maçına Trae Young damgası! 48 sayı attı, Hawks'ı 1-0 öne geçirdi...
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Basketbol
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Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Doğu'da finalin ilk maçına Trae Young damgası! 48 sayı attı, Hawks'ı 1-0 öne geçirdi...

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Doğu'da finalin ilk maçına Trae Young damgası! 48 sayı attı, Hawks'ı 1-0 öne geçirdi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı 116-113 yenerek Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Bucks, konferans final serisi ilk maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Doğuda finalin ilk maçına Trae Young damgası 48 sayı attı, Hawksı 1-0 öne geçirdi...

Trae Young, 48 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla yıldızlaştığı gecede Hawks'ı galibiyete taşıdı. John Collins 23 sayı, 15 ribauntla oynarken, Kevin Huerter 13, Clint Capela ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, Jrue Holiday'in 33 sayı, 10 asist ve 4 ribauntluk performanslarıyla, Khris Middleton'ın 15 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Doğuda finalin ilk maçına Trae Young damgası 48 sayı attı, Hawksı 1-0 öne geçirdi...

NBA play-off'ları yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

NBAde Gecenin Sonuçları: Doğuda finalin ilk maçına Trae Young damgası 48 sayı attı, Hawksı 1-0 öne geçirdi...

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