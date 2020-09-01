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Basketbol
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Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Miami Heat öne geçti!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Miami Heat öne geçti!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı final ilk karşılaşmasında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-104 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi.

Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 11 farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu.

Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 28 ve Brook Lopez'in 24 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde... 

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 104-115 (0-1)
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-100 (3-3)

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Miami Heat öne geçti

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