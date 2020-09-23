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Basketbol
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Haber Giriş: 23.09.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Denver Nuggets, LA Lakers'a bu sefer geçit vermedi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Denver Nuggets, LA Lakers'a bu sefer geçit vermedi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi.

Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Denver Nuggets, LA Lakersa bu sefer geçit vermedi

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