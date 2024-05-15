NBA'de Gecenin Sonuçları: Denver 3-2 öne geçti! Nikola Jokic'ten 40 sayı...

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Batı Konferansı'nda Denver Nuggets, Ball Arena'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 112-97'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.
Denver'da Nikola Jokic 40 sayı, 13 ribaund ve 7 asist, Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaund ve Jamal Murray ile Kentavious Caldwell-Pope de 16'şar sayı ile müsabakayı tamamladı.
Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 23 sayı, 6 ribaund ile oynarken, Anthony Edwards ve Rudy Gobert de 18'er sayı ile eşlik etti.
Joker MasterClass 🃏— Spor Arena (@sporarena) May 15, 2024
Nikola Jokic, Denver Nuggets'ın Minnesota Timberwolves'u 112-97 yenip Batı Konferansı yarı final serisini 3-2'ye getirdiği maça damgasını vurdu.
🏀 40 sayı
💪 7 ribaunt
🅰️ 13 asist
✋ 1 blok
🫱 2 top çalma
❌ 0 top kaybı pic.twitter.com/OrDfdtBlv7
Doğu Konferansı'nda New York Knicks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 121-91 yendi.
Seride 3-2 öne geçen New York'ta Jalen Brunson 44 sayı, 7 ribaund, Josh Hart 18 sayı, 11 ribaund ve Alec Burks da 18 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi.
Indiana'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribaund ve Myles Turner 16 ribaund, 5 asist ile oynadı.