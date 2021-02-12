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Basketbol
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Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Curry'den 10 üçlük! Warriors, Magic'i 111-105 yendi...

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Curry'den 10 üçlük! Warriors, Magic'i 111-105 yendi...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Orlando Magic'i 111-105 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Warriors, evinde oynadığı Magic karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 10 üç sayı isabetiyle 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı. Andrew Wiggins 21 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Kelly Oubre de 17 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Dwayne Bacon ve Terrence Ross 20'şer sayı üretti.

- Furkan 7 sayı kaydetti

Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Curryden 10 üçlük Warriors, Magici 111-105 yendi...

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard ve kenardan gelerek 24 sayı atan Carmelo Anthony taşıdı.

76ers'ta Joel Embiid'in 35 sayı, 9 ribaunt ve Ben Simmons'ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101
Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114
Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Curryden 10 üçlük Warriors, Magici 111-105 yendi...

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