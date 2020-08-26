MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de Gecenin Sonuçları | Clippers öne geçti, Nuggets seriyi 6. maça taşıdı!
GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları | Clippers öne geçti, Nuggets seriyi 6. maça taşıdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Clippers öne geçti, Nuggets seriyi 6. maça taşıdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de Gecenin Sonuçları | Clippers öne geçti, Nuggets seriyi 6. maça taşıdı!
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Dallas Mavericks'i 154-111 yenen Los Angeles Clippers, seride 3-2 öne geçti. Denver Nuggets ise Utah Jazz'ı 117-107 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Clippers, eşitlikle girilen Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinin 5. karşılaşmasında Mavericks'i 43 sayı farkla mağlup etti.

35 sayı kaydeden Paul George ve 32 sayı, 7 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, Clippers adına galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway ise 19 sayı üretti.

- Nuggets seriyi 6. maça taşıdı

Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede Denver Nuggets, 3-1 geride olduğu serinin 5. karşılaşmasında Utah Jazz'ı 117-107 yendi.

Nuggets'ı galibiyete, 42 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan Jamal Murray ve 31 sayı, 6 ribaunt üreten Nikola Jokic taşıdı.

30 sayı, 5 asistle oynayan Donovan Mitchell, Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı. Mike Conley ve Jordan Clarkson da 17'şer sayı kaydetti.

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Clippers öne geçti, Nuggets seriyi 6. maça taşıdı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle