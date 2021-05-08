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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallas'a kaybetti, Cedi'den 22 sayı
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Basketbol
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Haber Giriş: 08.05.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallas'a kaybetti, Cedi'den 22 sayı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallas'a kaybetti, Cedi'den 22 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 110-90 kaybettikleri Dallas Mavericks karşılaşmasında 22 sayı attı.

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Mavericks, play-off umudu kalmayan Cavaliers'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Mavericks'te Luka Doncic 24 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway 20 sayı ve Josh Richardson 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

- Son şampiyon Lakers 7. sıraya geriledi

Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland Trail Blazers ile Los Angeles Lakers karşılaştı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallasa kaybetti, Cediden 22 sayı

Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı.

Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu.

Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

- Jazzlı Bogdanovic 48 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Lig lideri Utah Jazz, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 127-120 yenerek art arda 4. maçını kazandı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallasa kaybetti, Cediden 22 sayı

Jazz'ın Hırvat basketbolcusu Bojan Bogdanovic, 48 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Kenardan oyun giren Jordan Clarkson da 21 sayı, 8 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Michael Porter 31 sayı, 6 ribaunt ve Nikola Jokic 24 sayı, 13 asist, 9 ribaunt üretti.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107
Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90
Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101
Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105

NBAde Gecenin Sonuçları: Cleveland, Dallasa kaybetti, Cediden 22 sayı

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