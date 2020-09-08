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Basketbol
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Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Celtics ve Clippers serilerinde öne geçti!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Celtics ve Clippers serilerinde öne geçti!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Jaylen Brown'un 27 sayı, 6 ribauntla oynadığı yarı final serisinin beşinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 111-89 mağlup etti.

Seride 3-2 üstünlük sağlayan Celtics'te Kemba Walker 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Raptors'ta Fred VanVleet'in 18 ve Norman Powell'ın 16 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

NBAde Gecenin Sonuçları | Celtics ve Clippers serilerinde öne geçti


- Clippers yeniden önde

Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin üçüncü maçında Denver Nuggets'ı 113-107 yenerek seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Clippers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle "double double" yaptı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayı, 12 ribaunt ve Michael Porter Jr.'ın 18 sayı, 10 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları | Celtics ve Clippers serilerinde öne geçti

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