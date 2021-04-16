NBA'de Gecenin Sonuçları: Celtics, Lakers'ı Jaylen Brown'la devirdi

NBA'e 4 maçla devam edildi.

Boston Celtics'in deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 8 sayı farkla yenerek sezonun 30. galibiyetini elde ettiği maçta Brown, önemli bir rekora imza attı.

Üst üste 5. kez kazanan Celtics'te Jaylen Brown, karşılaşmayı 40 sayı, 9 ribaunt ve 3 asist ile tamamladı. Yüzde 85 isabet oranıyla maçı tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 40 ve üstü sayılarda en yüksek isabet oranıyla oynayan oyuncu oldu.

Marcus Smart 15 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Payton Pritchard 15 sayı ve 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Tristan Thompson 14'er sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond, Markieff Morris'in sakatlıkları nedeniyle oynamadığı maçta Lakers'ın en skorer oyuncusu, 19 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Talen Horton-Tucker oldu. Marc Gasol 18, Ben McLemore 17 sayı kaydetti.



- Stephen Curry, Warriors'ı taşımaya devam ediyor



Golden State Warriors, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 119-101'lik skorla geçerek sezonun 28. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 2 blok ile maçın yıldızı oldu. Curry, üst üste 9. maçında 30 üstü sayı üretti. Andrew Wiggins 23 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Juan Toscano-Anderson 20 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 55. maçında 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 30 sayı, Darius Garland 20 sayı ve 7 asist, Jarrett Allen 17 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti. Milli oyuncu Cedi Osman ise başantrenör tercihiyle maçta forma giymedi.



Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 109-120

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 101-119

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 113-121

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 122-114

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