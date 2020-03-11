NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman'ın galibiyet serisi bitti!

NBA'e 9 maçla devam edildi.



Play-off potasının uzağındaki Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Bulls, ağırladığı Cavaliers'ı 108-103 mağlup ederek rakibinin iki maçlık galibiyet serisini bitirdi.



Bulls'ta Coby White 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Wendell Carter 17 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen, Denzel Valentine ve Otto Porter 15'er sayıyla oynadı.



Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, 5 asist ve Andre Drummond'ın 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.



Lakers son saniyelerde yıkıldı



Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers'ı Spencer Dinwiddie'nin bitime 28.4 saniye kala attığı basketle 104-102 yendi.



Misafir ekip Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dinwiddie ve 22 sayı, 7 ribauntla oynayan Caris LeVert taşıdı.



Lakers cephesinde LeBron James 29 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis de 26 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.







NBA'de gecenin toplu sonuçları:



Indiana Pacers - Boston Celtics: 111-114



Washington Wizards - New York Knicks: 122-115



Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers: 108-103



Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 117-111



Memphis Grizzlies - Orlando Magic: 115-120



San Antonio Spurs - Dallas Mavericks: 119-109



Portland Trail Blazers - Phoenix Suns: 121-105



Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets: 102-104



Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 107-131