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Basketbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 03.03.2020)

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Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 03.03.2020)
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Cleveland Cavaliers dün gece evinde Utah Jazz'ı ağırladı.Temsilcimiz Cedi Osman, sahada kaldığı 39 dakika içinde 14 sayı 5 ribaund ve 2 asist üretti.

NBA'de dün gece toplam 7 karşılaşma oynandı.

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde Utah Jazz'a kaybederken Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwauke Bucks'ı evinde farklı geçti. 

James Harden'lı Houston, New York Knicks'e 125-123 boyun eğerek Batı'da üçüncülük şansını zora soktu.

Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis ve Seth Curry'den yoksun çıktığı maçta Chicago Bulls'a 109-107 mağlup oldu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

San Antonio Spurs - Indiana Pacers: 111-116
Chicago Bulls - Dallas Mavericks: 109-107
Miami Heat - Milwaukee Bucks: 105-89
Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies: 88-127
Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 107-130
New York Knicks - Houston Rockets: 125-123
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz: 113-126 

Cedi Osmanın çabası yetmedi (NBAde gecenin sonuçları 03.03.2020)

Cedi Osmanın çabası yetmedi (NBAde gecenin sonuçları 03.03.2020)

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