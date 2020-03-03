Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 03.03.2020)

NBA'de dün gece toplam 7 karşılaşma oynandı.

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde Utah Jazz'a kaybederken Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwauke Bucks'ı evinde farklı geçti.



James Harden'lı Houston, New York Knicks'e 125-123 boyun eğerek Batı'da üçüncülük şansını zora soktu.



Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis ve Seth Curry'den yoksun çıktığı maçta Chicago Bulls'a 109-107 mağlup oldu.



NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

San Antonio Spurs - Indiana Pacers: 111-116

Chicago Bulls - Dallas Mavericks: 109-107

Miami Heat - Milwaukee Bucks: 105-89

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies: 88-127

Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 107-130

New York Knicks - Houston Rockets: 125-123

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz: 113-126





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