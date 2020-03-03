Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 03.03.2020)
Cleveland Cavaliers dün gece evinde Utah Jazz'ı ağırladı.Temsilcimiz Cedi Osman, sahada kaldığı 39 dakika içinde 14 sayı 5 ribaund ve 2 asist üretti.
NBA'de dün gece toplam 7 karşılaşma oynandı.
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde Utah Jazz'a kaybederken Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwauke Bucks'ı evinde farklı geçti.
James Harden'lı Houston, New York Knicks'e 125-123 boyun eğerek Batı'da üçüncülük şansını zora soktu.
Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis ve Seth Curry'den yoksun çıktığı maçta Chicago Bulls'a 109-107 mağlup oldu.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
San Antonio Spurs - Indiana Pacers: 111-116
Chicago Bulls - Dallas Mavericks: 109-107
Miami Heat - Milwaukee Bucks: 105-89
Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies: 88-127
Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 107-130
New York Knicks - Houston Rockets: 125-123
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz: 113-126
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