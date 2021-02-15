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Basketbol
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Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 128-111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı kaydetti.

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.

Los Angeles Lakersta gergin bekleyiş Anthony Davis maça devam edemedi...
Los Angeles Lakers'ta gergin bekleyiş! Anthony Davis maça devam edemedi...

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

- Mavericks, Doncic'in etkili oyununa rağmen kaybetti

Portland Trail Blazers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Cedi Osmanın 20 sayısı Cavaliersa yetmedi

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.

İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109
Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Cedi Osmanın 20 sayısı Cavaliersa yetmedi

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