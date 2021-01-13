MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi!
GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi!
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Utah Jazz'a 117-87 yenildi. Milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 17 sayı ile tamamlayıp takımının en skorer ismi oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. 

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Utah Jazz'a 117-87 yenildi.

Cedi Osman'ın takımının en skorer ismi olduğu mücadelede, Isaac Okoro ve Damyean Dotson 11'er sayı kaydetti.

Jazz'da Donovan Mitchell 27, Jordan Clarkson 21, Bojan Bogdanovic 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları | Cedi Osmanın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

- Lakers üst üste üçüncü galibiyetini aldı 

Batı Konferansı lideri Lakers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 17 sayı farkla mağlup ederek, üst üste üçüncü, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta 26 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 19 sayı, 10 ribaunt, Kyle Kuzma da 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Rockets'ta ise Christian Wood 18, James Harden 16 sayıyla oynadı. DeMarcus Cousins, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 137-134 (Uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 87-117
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 122-116
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 100-117
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-112
Golden State Warriors-Indiana Pacers: 95-104

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Cedi Osmanın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle