Cedi Osman yıldızlaştı, Cavaliers son şampiyonu devirdi!

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NBA'de heyecan, oynanan 7 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup ettiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 23 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Milwaukee Bucks'ta Jordan Nwora'nın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'u 116-107 yendi. Alperen mücadeleyi 9 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons 107-116 Houston Rockets

Boston Celtics 114-107 New York Knicks

Brooklyn Nets 93-100 Orlando Magic

Toronto Raptors 119-100 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 104-103 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 90-119 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 103-109 Washington Wizards