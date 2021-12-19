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Cedi Osman yıldızlaştı, Cavaliers son şampiyonu devirdi!

#Cedi Osman#NBA#Alperen Şengün
Cedi Osman yıldızlaştı, Cavaliers son şampiyonu devirdi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcularımızdan Cedi Osman'ın yıldızlaştığı maçta Cleveland Cavaliers, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti. Alperen Şengün'ün de sahne aldığı maçta ise Houston Rockets, Detroit Pistons'ı yendi.

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NBA'de heyecan, oynanan 7 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup ettiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 23 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Milwaukee Bucks'ta Jordan Nwora'nın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'u 116-107 yendi. Alperen mücadeleyi 9 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons 107-116 Houston Rockets
Boston Celtics 114-107 New York Knicks
Brooklyn Nets 93-100 Orlando Magic
Toronto Raptors 119-100 Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder 104-103 Los Angeles Clippers
Milwaukee Bucks 90-119 Cleveland Cavaliers
Utah Jazz 103-109 Washington Wizards

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#Cedi Osman#NBA#Alperen Şengün

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