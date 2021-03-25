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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Cavaliers galip, Cedi Osman'dan 8 sayı
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Basketbol
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Haber Giriş: 25.03.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Cavaliers galip, Cedi Osman'dan 8 sayı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Cavaliers galip, Cedi Osman'dan 8 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları Chicago Bulls maçında 8 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Bulls'ta Zach LaVine 22, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı.

- Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Jazz galip

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı.

Jazz'da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Cavaliers galip, Cedi Osmandan 8 sayı

Nets'te Alize Johnson 23 sayı, 15 ribaunt ve Chris Chiozza 10 sayı, 11 asist ile "double-double" yapmalarına rağmen takımlarını mağlubiyetten kurtaramadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 116-111
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 121-119
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 135-111
Orlando Magic-Phoenix Suns: 112-111
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 94-103
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 107-116
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 108-128
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 97-122
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-134
Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 110-108
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 118-88

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Cavaliers galip, Cedi Osmandan 8 sayı

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