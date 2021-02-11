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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Bulls'tan, Pelicans potasına üçlük yağmuru! Kulüp rekoru...
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Basketbol
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Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Bulls'tan, Pelicans potasına üçlük yağmuru! Kulüp rekoru...

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Bulls'tan, Pelicans potasına üçlük yağmuru! Kulüp rekoru...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 129-116 yenen Chicago Bulls, 25 üç sayılık basket atarak kulüp rekorunu kırdı.

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Bulls, evinde oynadığı Pelicans mücadelesini, Zach LaVine ve Coby White'ın etkili oyunuyla kazandı.

LaVine, 14'te 9 üç sayı isabetiyle 46 sayı, 7 ribaunt, White ise 17'de 8 üç sayı isabetiyle 30 sayı, 7 asist üretti. İkili böylece bir NBA maçında en az 8'er üç sayı isabeti bulan ilk takım arkadaşları oldu.

Pelicans cephesinde Zion Williamson 29, Lonzo Ball ve Brandon Ingram 21'er sayı kaydetti.

- Giannis'in 47 sayısı Bucks'a yetmedi

Phoenix Suns, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 125-124 mağlup ederek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Bullstan, Pelicans potasına üçlük yağmuru Kulüp rekoru...

Suns'ı, 30 sayı, 6 ribauntla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 7 asist üreten Chris Paul sürükledi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 47 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

- Cedi'nin takımı art arda 5. maçını kaybetti

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 133-95 kaybettiği Denver Nuggets karşılaşmasını, 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Bullstan, Pelicans potasına üçlük yağmuru Kulüp rekoru...

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Nuggets'ta Paul Millsap 22 sayı, Michael Porter 19 sayı, 5 ribaunt ve Nikola Jokic 12 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Toronto Raptors: 115-137
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 118-117
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-114
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 112-119
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 104-94
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 133-95
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 129-116
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 125-124
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 114-113 (uzatmada)

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Bullstan, Pelicans potasına üçlük yağmuru Kulüp rekoru...

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