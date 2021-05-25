NBA'de Gecenin Sonuçları: Bucks, geçen yılın finalisti Heat'e karşı seride durumu 2-0 yaptı

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Bucks, 22 üç sayılık basketle kulüp play-off rekorunu kırdığı serinin ikinci karşılaşmasında da Heat'i yendi. Geçen yılın finalisti Heat, 34 sayı farkla kaybettiği maçta tarihinin 2. en ağır play-off mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 22 sayı, 5 ribaunt üreten Bryn Forbes ve 11 sayı, 15 asist, 7 ribauntla "double double yapan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.

Heat cephesinde Dewayne Dedmon 19, Goran Dragic 18 ve Bam Adebayo 16 sayı kaydetti.

- Nuggets, Lillard'ın 42 sayısına rağmen seriyi eşitledi

Batı Konferansı'ndaki ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 128-109 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta Nikola Jokic, 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Trail Blazers'ta ise Damian Lillard'ın 42 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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