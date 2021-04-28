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Basketbol
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Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets'ten üst üste 3. galibiyet

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets'ten üst üste 3. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Toronto Raptors'ı 116-103 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri Nets, deplasmanda Raptors'ı mağlup ederek 42 galibiyete ulaştı.

Nets'te Kevin Durant 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 22 sayı üretti.

Raptors'ta Kyle Lowry 24, Anunoby 21 sayı ile oynadı.

- Damian Lillard 2000. üçlük ile tarihe geçti

Portland Trail Blazers'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Netsten üst üste 3. galibiyet

671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry'nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 115-119
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 104-114
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 107-114
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 103-133

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Netsten üst üste 3. galibiyet

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