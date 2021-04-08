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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns
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Basketbol
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Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Batı Konferansının zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

- Durant 7 hafta sonra parkeye adım attı

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.

Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Batı Konferansının zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns

Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137
Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111
Boston Celtics-New York Knicks: 101-99
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96
Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Batı Konferansının zirvesindeki maçta kazanan Phoenix Suns

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