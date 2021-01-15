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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları | 76ers, Heat'i mağlup etti, Simmons tarihe geçti!
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Basketbol
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Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | 76ers, Heat'i mağlup etti, Simmons tarihe geçti!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | 76ers, Heat'i mağlup etti, Simmons tarihe geçti!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 125-108 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Heat'i 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı.

Heat karşısında 10 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, kariyerinin 30. "triple double"ını yaptı.

Simmons, Oscar Robertson (75 maç) ve Magic Johnson'dan (190 maç) sonra NBA tarihinde bu istatistiğe en hızlı (228 maç) ulaşan isim oldu.

76ers'ta Shake Milton 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 18, Tyrese Maxey 15 sayı üretti.

Heat'te ise Duncan Robinson 22, Gabe Vincent 21, Tyler Herro 17 sayıyla maçı tamamladı.

NBAde Gecenin Sonuçları | 76ers, Heati mağlup etti, Simmons tarihe geçti


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 125-108
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-109
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-108
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 114-104
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 87-111

 

NBAde Gecenin Sonuçları | 76ers, Heati mağlup etti, Simmons tarihe geçti

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