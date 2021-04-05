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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu
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Basketbol
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Haber Giriş: 05.04.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu

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NBA'de Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a 116-100 yenildi.

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri 76ers sahasında Memphis Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu. 76ers'ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti.

14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.

- Hawks son periyotta kazandı

İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks, rakibi Golden State Warriors'ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı.

NBAde Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzliesa 16 sayı farkla mağlup oldu

Hawks'ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

- Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

Son şampiyon Los Angeles Lakers sakat oyuncusu LeBron James'ten eksik olarak sahaya çıktığı maçta, rakibi Los Angeles Clippers'a 104-86 yenildi.

NBAde Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzliesa 16 sayı farkla mağlup oldu

Clippers'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122
Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86

 

NBAde Gecenin Sonuçları: 76ers, Grizzliesa 16 sayı farkla mağlup oldu

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