NBA'de Gecenin Sonuçları: 20 yaşındaki Kevin Porter Jr 50 sayı attı, tarihe geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın, Milwaukee Bucks'ı 143-136 mağlup ettiği müsabakada 20 yaşındaki Kevin Porter Jr, 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu.
NBA'e 6 maçla devam edildi.
Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Rockets'ın sahasında Bucks'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr, 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.
Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.
- Nets galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.
Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.
Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130
Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109
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