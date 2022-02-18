NBA'de Furkan Korkmaz ile Giannis Antetokounmpo'nun top kapma savaşı! Çok konuşulan görüntü...

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NBA'de gecenin en heyecan veren maçında Philadelphia 76ers, Milwaukee'yi deplasmanda 123-120 yenerek, milli baketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın Giannis Antetokounmpo ile girdiği mücadele dikkat çekti.

Bir ribaund pozisyonu esnasında Furkan ile Antetokounmpo, topa aynı anda zıpladı ve aynı anda tutmaya çalıştı. NBA'in en kuvvetli oyuncularından biri olan Antetokounmpo'ya karşı geri adım atmayan Furkan, topu Yunan yıldıza vermedi ve hakemler hava atışı kararı verdi.

Çalan düdüğe rağmen iki oyuncu da topu bırakmazken, diğer oyuncular devreye girerek iki ismi ayırdı ve oyun hava atışıyla devam etti.