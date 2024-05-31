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NBA'de finalin adı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Dallas Mavericks#Boston Celtics
NBAde finalin adı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 12:05

NBA'de Batı Konferansı final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks, Target Center'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-1 yaparak NBA finaline yükselen Dallas, Boston Celtics ile karşılaşacak.

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NBA'de heyecan konferans finalleri maçıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla yendi. Seriyi 4-1 yapan Dallas, Batı Konferansı şampiyonu oldu. Dallas Mavericks NBA finalinde Doğu Konferansı kazananı Boston Celtics ile karşılaşacak.

Dallas'ta Luka Doncic 36 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Kyrie Irving 36 sayı, 5 asist ve P.J. Washington da 12 sayı, 7 ribaund ile eşlik etti. Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribaund ve Anthony Edwards da 28 sayı, 9 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Ayrıca Dallas Mavericks'in Sloven basketbolcusu Doncic, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dallas Mavericks ile Boston Celtics arasında serinin ilk maçı 7 Haziran'da oynanacak.

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NBAde finalin adı belli oldu

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#NBA#Dallas Mavericks#Boston Celtics

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